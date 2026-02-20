Pino De Michele | La partecipazione dei civici è essenziale al progetto Più Uno di Ernesto Maria Ruffini

Pino De Michele, noto esponente del civismo torinese, afferma che la partecipazione dei cittadini è fondamentale per il progetto “Più Uno” di Ernesto Maria Ruffini. De Michele, con anni di esperienza politica alle spalle, ora svolge il ruolo di coordinatore regionale del programma. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i residenti nelle decisioni locali, promuovendo proposte concrete sul territorio. Nei prossimi mesi, il progetto punta a raccogliere idee e suggerimenti direttamente dai cittadini per migliorare i servizi pubblici. La partecipazione diretta rimane il cuore dell’iniziativa.

In tanti anni di politica l'alfiere del civismo torinese, Pino De Michele, ne ha viste tante. Ora il suo impegno lo vede coordinatore regionale di "Più Uno". Il nuovo soggetto politico, promosso dall'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Soggetto che, dopo il lancio della sua piattaforma, è alle prese con la creazione sul territorio dei comitati regionali organizzativi. Un'articolazione che necessita dello sviluppo di una capillare e partecipata rete provinciale, aperta a realtà civiche ed associazioni, in vista dell'importante appuntamento, fissato entro giugno 2026, con la prima assemblea nazionale di Più Uno.