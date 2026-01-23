Il campo riformista ci riprova | Spadafora mette insieme ex 5 Stelle e civici mentre cresce la scommessa su Ernesto Maria Ruffini

Il campo riformista si prepara a rilanciarsi con nuove alleanze, coinvolgendo ex 5 Stelle e civici. L’obiettivo è creare uno spazio moderato che possa attrarre chi ha smesso di votare e riformisti esclusi dal Pd. Questa strategia mira a offrire un’opzione politica più inclusiva e rappresentativa, capace di dialogare con un elettorato più ampio e disilluso, cercando di rafforzare il quadro politico riformista nel contesto attuale.

Uno spazio «moderato», «capace di parlare a chi non vota più». Che intercetti i delusi del Movimento 5 Stelle e i riformisti rimasti ai margini del Pd. Insomma, chi oggi si sente stretto nel campo largo. Il tentativo va in scena il 31 gennaio a Roma, al Salone delle Colonne (Eur), con " Primavera ": l'associazione politica promossa dall'ex ministro ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora mette in fila volti e pezzi di quell'area, tra ex M5S, amministratori e mondo civico, con deputati e figure istituzionali in sala, ma con un grande assente: il Pd. Al punto che, tra i parlamentari dem, c'è chi ammette di non sapere nemmeno dell'evento.

