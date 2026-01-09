Pink Floyd Legend portano The Wall al Teatro Bellini | 3 serate-evento a Napoli
I Pink Floyd Legend tornano a Napoli, al Teatro Bellini, dal 22 al 24 gennaio, per proporre l'esecuzione completa di The Wall. Tre serate che uniscono musica, teatro e immagini, offrendo un’esperienza live fedele all’originale. Un’occasione per gli appassionati di musica rock di ascoltare dal vivo uno dei capolavori della band, in un contesto intimo e curato.
