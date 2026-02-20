Piloti MotoGP dispiaciuti per l' addio a Phillip Island ma aperti al circuito di Adelaide

I piloti di MotoGP sono delusi dalla decisione di eliminare Phillip Island dal calendario 2027, causa di questa scelta è la ristrutturazione del calendario internazionale. Molti di loro avevano apprezzato la pista australiana, nota per le sue curve veloci e il pubblico appassionato. Alcuni hanno già annunciato di essere pronti a adattarsi al nuovo circuito di Adelaide, che sarà inserito nel campionato. La novità cambierà il ritmo di tutta la stagione.

Il mondo della MotoGP sta vivendo una trasformazione significativa: dal 2027 Phillip Island uscirà dal calendario, sostituito dall’introduzione di un circuito cittadino a Adelaide. L’innovazione è guidata dalle dinamiche di crescita globale della classe regina, con attenzione alle esigenze di sicurezza, infrastruttura e spettacolo. La scelta di disputare una gara in contesto urbano segna una pagina inedita per la MotoGP. Adelaide verrà impiegata come sede principale di una tappa cittadina, consolidando una direzione che vede la massima serie motoristica spostarsi verso format diversi dal tradizionale tracciato permanente.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Piloti MotoGP dispiaciuti per l'addio a Phillip Island, ma aperti al circuito di Adelaide Leggi anche: Australia, primo circuito cittadino: Adelaide al posto di Phillip Island. Stoner polemico Leggi anche: MotoGp, ufficiale: dal 2027 basta Phillip Island. Si va ad Adelaide Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parliamo di MotoGP: mi dispiace, ma sono piuttosto pessimista sulla situazione di Diogo Moreira. MotoGP, c’è uno storico addio all’orizzonte: è la fine, nulla sarà più come primaLa MotoGP potrebbe dire addio al GP d'Australia sul tracciato di Phillip Island. L'evento oceanico si sposterà ad Adelaide. reportmotori.it MotoGP | Martin: Mi sento bene, ora vedremo come reagirà il mio corpo dopo 2 giorni di testIl pilota dell'Aprilia è stato dichiarato idoneo dai dottori del Campionato mondiale MotoGP, quindi potrà scendere in pista a partire da domani per i test ufficiali pre-stagionali a Buriram. msn.com Questo fine settimana i piloti MotoGP torneranno in pista in Thailandia per gli ultimi due giorni di test prima dell'inizio della stagione - facebook.com facebook MotoGP 2026, i capotecnici dei piloti di tutti i team del Mondiale #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com