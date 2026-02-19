Australia primo circuito cittadino | Adelaide al posto di Phillip Island Stoner polemico

La Dorna ha annunciato che dal 2027 la MotoGP si svolgerà sull’Adelaide Street Circuit, sostituendo Phillip Island. La decisione ha suscitato reazioni tra piloti e appassionati, soprattutto per il passaggio a un circuito cittadino, mai visto prima nella classe regina. La modifica, che riguarda la prima gara su un tracciato urbano, porta novità nel calendario e cambia il modo di affrontare le corse. La scelta della Dorna ha generato diverse opinioni nel mondo delle due ruote. La data di inizio dell’evento sarà comunicata a breve.

La Dorna ha ufficializzato l'accordo che sposta all'Adelaide Street Circuit la corsa dal 2027: sarà la prima volta per la classe regina su un circuito cittadino. Ezpeleta: "La pista è progettata per soddisfare i più alti standard di sicurezza". Il campione australiano non ci sta: "Perché togliere la pista migliore del Mondiale?" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Australia, primo circuito cittadino: Adelaide al posto di Phillip Island. Stoner polemico Stoner critica la rimozione di Phillip Island calendario MotoGPStoner si oppone alla cancellazione di Phillip Island dal calendario MotoGP, accusando gli organizzatori di eliminare una delle piste più affascinanti e impegnative. Phillip Island saluta il MotoGP nel 2026: giovedì la presentazione del circuitoPhillip Island si prepara a lasciare il ruolo di circuito ospitante per il MotoGP nel 2026, dopo oltre trent'anni di eventi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal 2027 la MotoGP correrà sulle strade di Adelaide; MotoGP verso l’addio a Phillip Island dopo il 2026: Adelaide in pole per rimpiazzarla; Stop a Phillip Island: dal 2027 il GP d'Australia si svolgerà ad Adelaide | FP - News - MotoGP; Il Gran Premio MotoGP d'Australia lascerà Phillip Island per le strade di Adelaide a partire dal 2027. MotoGP 2026. Ufficiale: addio Phillip Island, la MotoGP correrà sul circuito cittadino di AdelaideDal 2027 si correrà per la prima volta nel nuovo circuito situato nel centro della città ... msn.com MotoGP | Adelaide nuova sede del GP d'Australia dal 2027, ecco il tracciatoConfermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, dalla prossima stagione il Motomondiale avrà un nuovo circuito australiano in sostituzione di Phillip Island con 18 curve e 4,195km di lunghezza. it.motorsport.com GPOne.com. . SBK 2026: ci siamo. Ultime foto di rito sulla griglia di Phillip Island, poi si spengono i sorrisi e si accendono i motori. È ora Lo dice anche @petrux9 #sbk #phillipisland #danilopetrucci #axelbassani #nicolobulega facebook Addio Phillip Island: dal 2027 la MotoGP trasloca ad Adelaide: x.com