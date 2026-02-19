MotoGp ufficiale | dal 2027 basta Phillip Island Si va ad Adelaide
Roma, 19 febbraio 2026 – La MotoGp ce l’ha fatta a lasciare Phillip Island, ma non traslocherà al Melbourne Park. Dorna è riuscita nell’intento di spostare il gp d’Australia dalla Victoria al distretto dell’Australia del Sud, traslocando ad Adelaide, dove è celebre il tracciato cittadino che ha ospitato la Formula 1 dal 1985 al 1995. Nei giorni scorsi c’era stata una polemica tra gli organizzatori della Moto gp e le istituzioni dello stato di Victoria, dove alloggia il circuito di Phillips Island, con la proposta di Dorna di spostare il gp d’Australia a Melbourne e la ferrea opposizione dell’esecutivo guidato da Jacinta Allan, che infatti ha fermato il trasloco verso l’attuale tracciato di Formula 1, ma non impedito un cambio di sede che la Moto gp ha ufficializzato nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Australia, primo circuito cittadino: Adelaide al posto di Phillip Island. Stoner polemicoLa Dorna ha annunciato che dal 2027 la MotoGP si svolgerà sull’Adelaide Street Circuit, sostituendo Phillip Island.
Stoner critica la rimozione di Phillip Island calendario MotoGPStoner si oppone alla cancellazione di Phillip Island dal calendario MotoGP, accusando gli organizzatori di eliminare una delle piste più affascinanti e impegnative.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
