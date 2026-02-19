La MotoGP ha annunciato che, a partire dal 2027, il circuito di Phillip Island verrà sostituito. La causa principale è la decisione di spostare la gara ad Adelaide, nel circuito cittadino. La modifica mira a migliorare le condizioni di sicurezza e offrire uno spettacolo più coinvolgente. La scelta è stata accolta con entusiasmo dai tifosi locali, che potranno vedere le gare in un nuovo scenario urbano. La decisione entrerà in vigore tra due anni, modificando il calendario ufficiale del campionato.

Roma, 19 febbraio 2026 – La MotoGp ce l’ha fatta a lasciare Phillip Island, ma non traslocherà al Melbourne Park. Dorna è riuscita nell’intento di spostare il gp d’Australia dalla Victoria al distretto dell’Australia del Sud, traslocando ad Adelaide, dove è celebre il tracciato cittadino che ha ospitato la Formula 1 dal 1985 al 1995. Nei giorni scorsi c’era stata una polemica tra gli organizzatori della Moto gp e le istituzioni dello stato di Victoria, dove alloggia il circuito di Phillips Island, con la proposta di Dorna di spostare il gp d’Australia a Melbourne e la ferrea opposizione dell’esecutivo guidato da Jacinta Allan, che infatti ha fermato il trasloco verso l’attuale tracciato di Formula 1, ma non impedito un cambio di sede che la Moto gp ha ufficializzato nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, ufficiale: dal 2027 basta Phillip Island. Si va ad Adelaide

