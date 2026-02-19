Pietre sui binari a Castel San Pietro | 20enne davanti al gip per il sabotaggio

Il 20enne di Imola ha posizionato pietre sui binari a Castel San Pietro, causando un potenziale pericolo per i treni. La sua azione, avvenuta martedì pomeriggio, ha portato all’arresto e ora sarà ascoltato domani davanti al giudice a Bologna per l’udienza di convalida. Il giovane ha ammesso di aver messo le pietre senza un motivo preciso, ma l’atto ha causato disagi alla circolazione e rischi per i pendolari. L’inchiesta continua per chiarire le motivazioni dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Il giovane è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. La Procura indaga per capire se abbia agito da solo o nell'ambito di una rete strutturata Si terrà domani alle 13, davanti al gip di Bologna Andrea Romito, l'udienza di convalida dell'arresto del 20enne imolese fermato martedì pomeriggio dopo aver piazzato alcune pietre sui binari della ferrovia a Castel San Pietro Terme. Il giovane, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Castel San Pietro mentre si stava allontanando in bicicletta. Attualmente si trova in carcere ed è indagato per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio.