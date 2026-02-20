Pierburg Livorno Rheinmetall svaluta la divisione civile Cgil | In Germania garanzie per i lavoratori qui no Vogliamo condizioni analoghe

Pierburg di Livorno, parte di Rheinmetall, ha deciso di svalutare la divisione civile, lasciando i 245 dipendenti senza certezze. La decisione ha suscitato proteste, perché in Germania i lavoratori godono di garanzie e tutele, mentre in Italia nessuna tutela è stata offerta. La Cgil denuncia un trattamento ingiusto e chiede condizioni pari per tutti. La differenza tra le due nazioni si fa sentire anche nel modo di gestire le crisi aziendali. La situazione resta sotto osservazione.

La nota del sindacato dopo l'annuncio del gruppo tedesco: "Accordi con i sindacati tedeschi per occupazione e continuità contrattuale. L'azienda si impegni cìanche con gli stabilimenti italiani" Inaccettabili disparità di condizioni tra i lavoratori tedeschi e quelli italiani, tra cui i 245 impegnati nello stabilimento Pierburg di Livorno. È quanto emerge, secondo la nota del sindacato Fiom Cgil, nel processo di vendita del ramo civile "Power Systems" di Rheinmetall che, insieme ad altri 17, comprende anche lo stabilimento di via Salvatore Orlando. Con il gruppo tedesco, stando alle informazioni raccolte dal sindacato, che avrebbe già siglato accordi per tutelare le maestranze in Germania, fornendo ai lavoratori garanzie occupazionali e contrattuali a differenza di quanto sta accadendo nel nostro Paese.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Pierburg Livorno, l'allarme della Fiom: "Vendita nel primo trimestre 2026, ma Rehinmetall ancora tace. Pretendiamo garanzie per 245 lavoratori"La Fiom alza la voce sui possibili cambi di proprietà di Pierburg a Livorno.

Interessi confermati per Pierburg Livorno, ma sindacati chiedono garanzie su posti di lavoro e condizioni di vendita.Il gruppo tedesco Rheinmetall ha confermato che due fondi di investimento, Aurelius Group ed Ecco Group, sono interessati ad acquistare la divisione “Power Systems”, con uno sguardo particolare allo stabilimento di Livorno.

