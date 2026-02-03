Interessi confermati per Pierburg Livorno ma sindacati chiedono garanzie su posti di lavoro e condizioni di vendita
Il gruppo tedesco Rheinmetall ha confermato che due fondi di investimento, Aurelius Group ed Ecco Group, sono interessati ad acquistare la divisione “Power Systems”, con uno sguardo particolare allo stabilimento di Livorno. I sindacati chiedono garanzie sui posti di lavoro e sulle condizioni di vendita, dopo aver appreso della possibile operazione. La situazione resta tesa, e ora si aspettano risposte chiare da parte delle aziende coinvolte.
Il gruppo tedesco Rheinmetall ha confermato l’interesse di due fondi di investimento, Aurelius Group ed Ecco Group, nell’acquisire la divisione civile “Power Systems”, con particolare riferimento allo stabilimento Pierburg di Livorno. L’annuncio, reso noto dopo un incontro in videoconferenza con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, le Rsu e le parti sociali, segna un passo decisivo nel percorso di cessione avviato nei mesi scorsi. L’obiettivo è completare l’operazione entro settembre 2026, con la scelta definitiva che sarà condivisa con le istituzioni prima della sottoscrizione formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
