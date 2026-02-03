Interessi confermati per Pierburg Livorno ma sindacati chiedono garanzie su posti di lavoro e condizioni di vendita

Il gruppo tedesco Rheinmetall ha confermato che due fondi di investimento, Aurelius Group ed Ecco Group, sono interessati ad acquistare la divisione “Power Systems”, con uno sguardo particolare allo stabilimento di Livorno. I sindacati chiedono garanzie sui posti di lavoro e sulle condizioni di vendita, dopo aver appreso della possibile operazione. La situazione resta tesa, e ora si aspettano risposte chiare da parte delle aziende coinvolte.

