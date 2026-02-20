Piccoli Comuni il boom del part time | in Sicilia lavora a orario ridotto il 71,6% del personale
In Sicilia, il forte aumento del lavoro part-time riguarda principalmente i piccoli Comuni, dove il 71,6% dei dipendenti lavora con orari ridotti. Questa tendenza è stata causata dalla carenza di risorse e dalla necessità di adattarsi alle esigenze locali. In molte di queste aree, le persone preferiscono contratti più flessibili per conciliare meglio vita privata e lavoro. La realtà evidenzia come il lavoro a tempo parziale sia diventato una soluzione diffusa tra chi vive in zone meno popolate. La situazione si ripercuote sulla quotidianità di molte famiglie.
Analisi Anci evidenzia fragilità negli enti locali, tra uscite volontarie e carenze ai vertici. Stati generali consolidano esperienza di oltre 1.500 enti In Sicilia il lavoro a orario ridotto domina nei piccoli Comuni: il 71,6% dei dipendenti dei centri sotto i 5.000 abitanti è part time, una quota che decuplica quella registrata dieci anni fa. Anche in Calabria e in Basilicata il fenomeno è rilevante (65,7% e oltre 30%), mentre nel resto d'Italia la media dei Comuni più piccoli si attesta al 29,1%, più del doppio rispetto ai centri medio-grandi. I dati emergono dall'analisi sul personale delle amministrazioni fino a 5.
