Servizi Ausiliari Sicilia la protesta del personale part time | Impossibile vivere con 800 euro al mese
In commissione Bilancio all’Ars si lavora per trovare le risorse economiche necessarie per il personale part time della società Sas (Servizi ausiliari Sicilia). “Prendiamo atto favorevolmente che le forze di maggioranza e opposizione hanno accolto l’appello delle scriventi organizzazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Produttori di energia: attenzione alle novità ARERA! Dal 1° gennaio 2026 termina il regime transitorio che garantiva l'esenzione dalle spese di trasporto per i consumi dei servizi ausiliari degli impianti di produzione. Con la fine del regime agevolato, i consu - facebook.com Vai su Facebook
"CO.S.A.T. COOPERATIVA SERVIZI AUSILIARI TRAFFICO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Servizi ausiliari Sicilia, il personale part time protesta: “Impossibile vivere con 800 euro al mese” - In commissione Bilancio all’Ars si lavora per trovare le risorse economiche necessarie per il personale part time della società “Servizi ausiliari Sicilia”. Secondo blogsicilia.it
Servizi ausiliari Sicilia, la protesta del personale part time: "Impossibile vivere con 800 euro al mese" - “Lo stato di agitazione già proclamato di tutto il personale della società ‘Servizi ausiliari Sicilia’ in regime di part- Da lasicilia.it
Servizi ausiliari Sicilia, saranno assunti 992 ex pip - Al via la procedura di assunzione di 992 lavoratori del bacino ex Pip "Emergenza Palermo" da parte della servizi ausiliari Sicilia, società consortile con l'82,72% della Regione siciliana. Riporta ansa.it
Sicilia, via libera all'assunzione di altri 259 lavoratori ex Asu - Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Riporta msn.com