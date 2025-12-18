Integrazione oraria del personale part-time | il Libero consorzio dice sì

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale ha approvato l'integrazione oraria del personale part-time, segnando un passo importante nell'ottimizzazione delle risorse e nella gestione del personale. La decisione riflette l'impegno dell'ente a migliorare l'efficienza operativa e rispondere alle esigenze organizzative, garantendo un servizio più efficace alla comunità. Ecco i dettagli di questa importante delibera.

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale convocato, questa mattina, ha approvato alcuni provvedimenti inerenti l'atttività gestionale ed organizzativa della ex Provincia Regionale.Presenti i 12 Consiglieri del Libero Consorzio Comunale.L'organismo e' stato presieduto dal Presidente Giuseppe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Ikea cerca personale ad Afragola: contratti full-time, part-time e stage con numerosi benefit Leggi anche: Servizi Ausiliari Sicilia, la protesta del personale part time: "Impossibile vivere con 800 euro al mese" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capo d'Orlando: CambiAmo Capo deposita un'interrogazione per sollecitare l'immediata riattivazione e messa in funzione l'apertura dell'Ufficio di Informazioni Turistiche (U.I.T.); Sanità, la Fials: Bene il piano per il tempo pieno agli operatori sociosanitari; Ispica, integrazione oraria dei dipendenti, dopo 45 giorni di attesa, l’audizione è senza esito; Integrazione oraria comunali, è polemica. Consideriamo assurdo convocare l'audizione del sindaco di Ispica soltanto ieri, ben 45 giorni dopo la richiesta, su un argomento così importante come l'integrazione oraria dei dipendenti comunali. Il nostro intervento su Radiortm - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.