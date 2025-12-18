Integrazione oraria del personale part-time | il Libero consorzio dice sì

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale ha approvato l'integrazione oraria del personale part-time, segnando un passo importante nell'ottimizzazione delle risorse e nella gestione del personale. La decisione riflette l'impegno dell'ente a migliorare l'efficienza operativa e rispondere alle esigenze organizzative, garantendo un servizio più efficace alla comunità. Ecco i dettagli di questa importante delibera.

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale convocato, questa mattina, ha approvato alcuni provvedimenti inerenti l'atttività gestionale ed organizzativa della ex Provincia Regionale.Presenti i 12 Consiglieri del Libero Consorzio Comunale.L'organismo e' stato presieduto dal Presidente Giuseppe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

