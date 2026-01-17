Pecorella scivola in un precipizio | tratta in salvo dai due angeli della Costiera

A Positano, due uomini hanno recentemente recuperato una pecorella caduta da un costone roccioso. Fabio Fusco e Antonino De Simone, conosciuto come

Nuovo salvataggio messo in atto da Fabio Fusco, a Positano, insieme a Antonino De Simone, noto come "Tarzan", che hanno recuperato Osimhen, una pecorella precipitata giù da un costone roccioso. Durante la notte, spaventata da alcuni cani, la pecorella sarebbe giunta fino il precipizio, scivolando per circa dieci metri e restando inizialmente impigliata in una rete. Dunque, Fabio Fusco ha dapprima tentato di avvicinarsi, ma Osimhen, terrorizzata, si è lanciata nel vuoto, cadendo per circa venti metri e fermandosi su una sporgenza della roccia. Senza perdersi d'animo, De Simone si è calato dall’altro lato della parete e, in sinergia con Fusco, ha portato Osimhen verso una zona più sicura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

