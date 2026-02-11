Incendio in un palazzo di 7 piani | famiglie intrappolate portate in salvo dai pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere il rogo scoppiato in un palazzo di sette piani in via Alcide De Gasperi. Le fiamme hanno rapidamente riempito le scale, intrappolando alcune famiglie all’interno. I pompieri sono riusciti a portare in salvo le persone rimaste bloccate, portandole fuori dal palazzo in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche i medici del 118. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma la paura è stata tanta. Adesso si indaga sulle cause dell’incendio.

Ancona, 11 febbraio 2026 – Momenti di grande paura nella serata di ieri ad Ancona, dove un incendio è divampato all'interno di un condominio situato in via Alcide De Gasperi. Le fiamme si sono sprigionate da un appartamento al secondo piano della palazzina, che ne conta complessivamente sette, generando rapidamente una densa colonna di fumo che ha invaso la tromba delle scale, rendendo l'aria irrespirabile e bloccando la via di fuga per gli inquilini dei piani alti.

