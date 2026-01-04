I residenti di via Turati sono ancora scossi dagli eventi dell’altra notte, che hanno segnato profondamente la loro comunità. Tra minacce e atti vandalici, la situazione riflette tensioni ormai radicate nel tempo. Insieme alle emozioni di paura e rabbia, emerge una consapevolezza che questa crisi si inserisce in un contesto di vecchie difficoltà irrisolte.

Sotto shock ma fino a un certo punto i residenti di via Turati dopo la tragedia dell’altra notte. Una vicenda che, sentendo i residenti, affonda le radici in vecchie tensioni. Nel quartiere si mescola rabbia e paura. "Impossibile non essere sconvolti – racconta un sessantenne che abita due case più in là rispetto al punto dell’investimento – Ma quello che è successo purtroppo non ci sorprende del tutto". L’investitore infatti è una persona nota: "Vive qui da circa due anni e da allora ha creato problemi a tutti. Io stesso l’ho denunciato più e più volte. Quest’uomo spaccava le nostre auto. "Basta guardare com’è conciata quella vettura, tutta graffiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I residenti tra rabbia e paura: "Minacce e pure atti vandalici. Non siamo del tutto sorpresi"

