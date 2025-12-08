Motore d’auto garantito ma è una truffa | Carabinieri smascherano il presunto responsabile
Durante i giorni festivi si registra un aumento significativo degli acquisti online, accompagnato, neanche a dirlo, da una parallela intensificazione delle truffe informatiche. Anche in occasione del ponte dell’Immacolata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno potenziato le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
