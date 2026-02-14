Omicidio all’alba nel Pisano fermato sull’A1 il presunto responsabile ad Arezzo

All’alba, un uomo è stato fermato sull’A1 ad Arezzo perché ritenuto responsabile dell’omicidio di un ragazzo albanese di 25 anni, accoltellato a Montecalvoli. La polizia ha intercettato il sospetto durante un controllo e ha trovato nel suo veicolo un coltello compatibile con le ferite della vittima.

È stato arrestato il presunto autore dell’omicidio del 25enne albanese ucciso questa mattina all’alba a Montecalvoli. Secondo le prime informazioni, il fermato sarebbe un connazionale della vittima. L’uomo è stato intercettato e bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’Autostrada A1, nei pressi di Arezzo, grazie all’intervento di due pattuglie della Polizia Stradale, sezione di Battifolle. Il giovane sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della propria auto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e chiarire il movente del delitto. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Omicidio all’alba nel Pisano, fermato sull’A1 il presunto responsabile ad Arezzo Lite a Salerno, 40enne accoltellato all’alba: è grave. Fermato il responsabile per tentato omicidio Autostrada A1, Arezzo: poliziotto spara a presunto ladro in fuga, indagini sull’uso legittimo dell’arma La polizia di Arezzo sta indagando su un episodio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sull’autostrada A1. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Uomo ucciso a colpi di pistola in auto: l'agguato all'alba, si indaga sul movente; Colpisce la ex nel sonno con un mattone in testa e poi chiama la polizia: tentato omicidio a Milano; Omicidio a Montecalvoli: chi è il 25enne ucciso in auto a colpi di pistola. Prima la lite in un pub – Video; Omicidio a Montecalvoli: uomo ucciso da colpi di pistola. Gli sparano in auto all'alba, un morto nel PisanoOmicidio all'alba nel Pisano. A Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, un uomo e' stato ucciso a colpi di pistola. notizie.tiscali.it Sparatoria all’alba nel Pisano: morto un 25enne, fermato il presunto aggressoreLa vittima è stata raggiunta da un proiettile al collo. Kevin Muharremi aveva 25 anni ... msn.com Gli sparano in auto, un morto in provincia di Pisa. Omicidio all'alba: colpi esplosi da un'altra vettura #ANSA x.com Omicidio all'alba nel Pisano. A Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte, un ragazzo di 22 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre andava al lavoro. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale. Secondo quanto si è appre facebook