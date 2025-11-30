Sermoneta approvato il piano triennale delle opere pubbliche
Il Consiglio comunale di Sermoneta, presieduto da Pierluigi Torelli, ha approvato il nuovo Piano triennale delle opere pubbliche, definendo priorità e risorse per il triennio 2026-2028.“Il Piano triennale mette in campo un pacchetto di opere che unisce manutenzione, sicurezza e valorizzazione del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approvato Piano triennale riqualificazione dei piccoli comuni - La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Università, Luisa Regimenti, di ... Secondo ansa.it
Approvato un Piano triennale di riqualificazione dei piccoli comuni del Lazio - La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Ent ilocali e all'Università, Luisa Regimenti, di ... Segnala rainews.it