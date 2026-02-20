Piano parallelo contro il Titano Chiesta commissione d’inchiesta

La politica di San Marino ha richiesto una commissione d’inchiesta sul “piano parallelo” dopo aver scoperto che sarebbe stato usato per bloccare l’accordo con l’Unione europea. Questa strategia, secondo le accuse, avrebbe creato ostacoli nascosti per impedire l’intesa ufficiale. I politici vogliono chiarimenti su come e perché sia stato ideato e se abbia influenzato le decisioni ufficiali. La richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra le istituzioni e le forze politiche locali. La questione continua a destare preoccupazione tra i cittadini.

La politica sammarinese chiede chiarezza su quel cosiddetto " piano parallelo " per ostacolare l'accordo di associazione con l' Unione europea. Piano emerso nelle indagini giudiziarie legate al tentato acquisto della quota di maggioranza della Banca di San Marino da parte della società bulgara Starcom holding. Alleanza riformista, uno dei 4 partiti di maggioranza, ha annunciato di aver depositato un progetto di legge costituzionale per istituire una commissione consiliare d'Inchiesta. L'obiettivo dichiarato è "fare piena luce su fatti di estrema gravità", come si legge nel comunicato diffuso dai rappresentanti di Ar (in foto).