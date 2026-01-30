Inchiesta urbanistica a Milano il Tar si schiera contro i costruttori | Il piano attuativo è fondamentale

Il Tar della Lombardia ha dato ragione alla Procura di Milano e ha stoppato i piani dei costruttori. La sentenza sottolinea che il piano attuativo è un passo fondamentale per le nuove costruzioni in città. I giudici hanno respinto le richieste dei costruttori, ribadendo l’importanza di rispettare le procedure urbanistiche previste dalla legge. La vicenda si inserisce in un acceso dibattito sulla gestione del territorio milanese.

Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia si è espresso sulla necessità del piano attuativo per le costruzioni dando ragione alla Procura di Milano e torto ai costruttori. Il Tar di Milano ha stabilito che i piani attuativi per le costruzioni oltre i 25 metri sono fondamentali per gestire lo sviluppo della città. Inchiesta urbanistica a Milano, in 21 rischiano il processo per via Lepontina. Tra questi funzionari, costruttori, progettisti e dirigenti comunali. Nelle inchieste sull'urbanistica a Milano è stato revocato il sequestro di un palazzo, in un caso un po' diverso dagli altri. Quello del palazzo in zona Brera era stato l'ennesimo sequestro dell'inchiesta ma era in realtà diverso dai precedenti, perché in questo caso la procedura di approvazione del progetto era già stata completata.

