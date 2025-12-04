Difesa Crosetto in Commissione illustra il piano pluriennale Tra riarmo e scudo spaziale l’opposizione contro il ministro

Si spande, come sempre, un meraviglioso profumo di guerra. In Senato, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa riunite, Guido Crosetto presenta il Documento di pianificazione pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027. Il linguaggio è quello delle grandi svolte: «profondo rinnovamento», «salto di qualità», la richiesta che il Parlamento approvi «in tempi rapidi» un ridisegno complessivo delle Forze armate. Il Dpp diventa la cornice tecnica di una scelta politica: consolidare la centralità militare nelle strategie del governo. Il ministro rivendica il rifinanziamento del Fondo investimenti difesa con 1,5 miliardi l'anno e mette «al centro» le priorità legate al fianco sud della Nato, allo spazio, al capitolo cyber.

