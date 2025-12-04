Difesa Crosetto in Commissione illustra il piano pluriennale Tra riarmo e scudo spaziale l’opposizione contro il ministro

Lanotiziagiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si spande, come sempre, un meraviglioso profumo di guerra. In Senato, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa riunite, Guido Crosetto presenta il Documento di pianificazione pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027. Il linguaggio è quello delle grandi svolte: «profondo rinnovamento», «salto di qualità», la richiesta che il Parlamento approvi «in tempi rapidi» un ridisegno complessivo delle Forze armate. Il Dpp diventa la cornice tecnica di una scelta politica: consolidare la centralità militare nelle strategie del governo. Il ministro rivendica il rifinanziamento del Fondo investimenti difesa con 1,5 miliardi l’anno e mette «al centro» le priorità legate al fianco sud della Nato, allo spazio, al capitolo cyber. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

difesa crosetto in commissione illustra il piano pluriennale tra riarmo e scudo spaziale l8217opposizione contro il ministro

© Lanotiziagiornale.it - Difesa, Crosetto in Commissione illustra il piano pluriennale. Tra riarmo e scudo spaziale, l’opposizione contro il ministro

Scopri altri approfondimenti

difesa crosetto commissione illustraCrosetto: "Servono 4,4 miliardi per il 'dome' italiano. E più fondi per spazio e cybersicurezza" - Il ministro della Difesa è stato audito dalle commissioni Esteri di Camera e Senato per presentare il Documento programmatico pluriennale 2025- Scrive ilfoglio.it

difesa crosetto commissione illustraIl ritorno della leva? La Difesa vuole bacino di riserva pronto a proteggere l’Italia: cosa ha detto Crosetto in Commissione - Crosetto in Commissione: verso una leva volontaria e un rafforzamento della difesa italiana tra cybersicurezza, droni e scudo missilistico. tag24.it scrive

difesa crosetto commissione illustraDifesa, Crosetto: siamo dieci anni indietro, ora bisogna correre. Al lavoro per costruire uno strumento multidominio - Durante l’audizione davanti le commissioni di Camera e Senato, il ministro ha annunciato l’intenzione di proporre all’inizio del 2026 una revisione complessiva del quadro normativo che regola la difes ... Come scrive milanofinanza.it

difesa crosetto commissione illustraCrosetto sprona l’industria: “Uniti per rafforzare la Difesa”. Un maxi piano c’è già: 47 programmi per 42 miliardi - Contatti anche con la Nato: 30 aziende italiane, tra colossi e start- msn.com scrive

Crosetto: costruire una difesa più adeguata ai rischi attuali. Pochi 500 mln per per sicurezza cyber - Il ministro della Difesa in audizione davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato sul Documento programmatico pluriennale 2025- Scrive msn.com

difesa crosetto commissione illustraCrosetto: “4,4 miliardi per lo scudo spaziale, irrinunciabile” - "Il 'dome' nazionale, lo scudo, è un'architettura protettiva multilivello che prevede la difesa spaziale, missilistica e antidrone. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Difesa Crosetto Commissione Illustra