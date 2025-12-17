Trasporto pubblico e accessibilità | avviato il percorso condiviso per il Piano operativo

L'amministrazione comunale di Lecce e Sgm hanno avviato un percorso condiviso per il Piano operativo sull'accessibilità del trasporto pubblico. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio, coinvolgendo attivamente associazioni di consumatori, passeggeri e persone con mobilità ridotta, per garantire un sistema più inclusivo e accessibile a tutti.

LECCE – In tema di trasporti la Sgm e l’amministrazione comunale di Lecce hanno incontrato in mattinata le associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta per la presentazione e la condivisione della proposta del Piano operativo per l’accessibilità del servizio di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Trasporto pubblico a Capri, l'ATC avvia un progetto - In risposta a una comunicazione del sindacato USB, l'Amministratore Unico dell'azienda di trasporto pubblico di Capri, Alberto Villa, ha confermato che la carenza di autisti rappresenta una criticità ... ansa.it

