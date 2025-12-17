Trasporto pubblico e accessibilità | avviato il percorso condiviso per il Piano operativo

L'amministrazione comunale di Lecce e Sgm hanno avviato un percorso condiviso per il Piano operativo sull'accessibilità del trasporto pubblico. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio, coinvolgendo attivamente associazioni di consumatori, passeggeri e persone con mobilità ridotta, per garantire un sistema più inclusivo e accessibile a tutti.

