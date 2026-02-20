Piano dei rifiuti la Provincia blinda la Tuscia | No a nuove discariche

La Provincia della Tuscia ha deciso di bloccare l'apertura di nuove discariche, mettendo in chiaro le sue posizioni sul piano dei rifiuti. Durante un recente incontro, si è discusso non solo del procedimento di Valutazione ambientale strategica, ma anche dei progressi fatti finora nel percorso di gestione dei rifiuti. La Provincia ha ribadito la volontà di tutelare l’ambiente e di evitare ulteriori impatti sul territorio. La discussione continua per definire le prossime mosse.

Il presidente Alessandro Romoli nel presentare ai sindaci il procedimento di Vas del nuovo strumento per la gestione dei rifiuti Un incontro dedicato non solo al procedimento di Valutazione ambientale strategica per l'adozione del Piano provinciale di Gestione dei rifiuti, ma anche per fare il punto sullo stato di avanzamento del percorso avviato dalla Provincia sul tema. Il presidente Alessandro Romoli ha convocato, per la mattina del 20 febbraio, sindaci e amministratori comunali a palazzo Gentili. Riguardo al piano, Romoli ha affermato: "Il rapporto preliminare avvia formalmente la procedura prevista dalla normativa nazionale e regionale e definisce il perimetro entro cui si muoverà il piano, dal punto di vista ambientale e territoriale.