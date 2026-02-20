Petagna | Un anno e mezzo durissimo tra la malattia di mio figlio e la separazione Ho chiesto aiuto a uno psicologo

Petagna ha vissuto un anno e mezzo molto difficile, tra la malattia di suo figlio e la fine del suo matrimonio. Questi eventi lo hanno messo sotto pressione e lo hanno portato a cercare supporto professionale. Per affrontare il dolore e le difficoltà, ha deciso di affidarsi a uno psicologo. La sua storia mostra come si possa trovare forza anche nei momenti più complicati. Ora, Petagna si sta concentrando sulla ripresa sportiva e sulla gestione delle sue emozioni. La sua esperienza lascia molti spunti di riflessione.

petagna racconta una stagione intensa, segnata da prove personali e da una progressiva rinascita sportiva. la narrazione mette in luce come sia stato possibile trasformare difficoltà e momenti di incertezza in una crescita concreta sia sul piano umano che su quello atletico. un periodo estremamente complicato ha coinvolto l’attaccante del monza, tra problemi familiari e problemi di salute che hanno inciso sulla continuità del lavoro. la distanza da chi gli è accanto, soprattutto dal figlio, ha caratterizzato settimane difficili, accompagnate da una polmonite che ha reso l’allenamento quasi impossibile e ha costretto a restare a casa per lunghi periodi.🔗 Leggi su Mondosport24.com

