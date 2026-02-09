Conti e Macii bronzo olimpico dopo l'amore finito | Sono volati stracci lo psicologo ci ha aiutato

Conti e Macii, che avevano vissuto una fase difficile a causa della loro rottura, sono tornati a sorridere sul podio olimpico. Dopo mesi di tensioni e litigi che sembravano mettere in crisi la coppia, sono riusciti a superare i problemi e a conquistare il bronzo a Milano-Cortina. Lo hanno raccontato loro stessi, parlando di come anche lo psicologo li abbia aiutati a ritrovare la serenità e a tornare a lavorare insieme. Ora, sul ghiaccio, hanno dimostrato che la forza di volontà può fare la differenza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.