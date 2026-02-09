Conti e Macii bronzo olimpico dopo l'amore finito | Sono volati stracci lo psicologo ci ha aiutato
Conti e Macii, che avevano vissuto una fase difficile a causa della loro rottura, sono tornati a sorridere sul podio olimpico. Dopo mesi di tensioni e litigi che sembravano mettere in crisi la coppia, sono riusciti a superare i problemi e a conquistare il bronzo a Milano-Cortina. Lo hanno raccontato loro stessi, parlando di come anche lo psicologo li abbia aiutati a ritrovare la serenità e a tornare a lavorare insieme. Ora, sul ghiaccio, hanno dimostrato che la forza di volontà può fare la differenza.
Dagli "stracci che volavano" in pista al bronzo olimpico. La coppia azzurra Conti-Macii trionfa a Milano-Cortina superando la rottura sentimentale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Conti Macii
I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii: «Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo»
Questa mattina, i pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii hanno annunciato di aver messo fine alla loro storia d’amore.
Sofia Goggia bronzo a Cortina in un clima surreale: “L’attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato”
Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi.
Ultime notizie su Conti Macii
Argomenti discussi: Conti/Macii continuano ad emozionare! Terzi nel programma libero: rivivili; Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Conti-Macii, Gutmann, Rizzo e...: chi sono gli azzurri di bronzo nel pattinaggio di figura; Sara Conti, chi è la pattinatrice medaglia di bronzo insieme all'ex Niccolò Macii. Dopo la fine dell'amore abbiamo tenuto duro.
Conti-Macii, Guignard-Fabbri e infine Rizzo: nel pattinaggio è un bronzo olimpico lombardo: Fieri di essere italiani, sentivamo solo il pubblico urlareCinque dei sette azzurri saliti sul terzo gradini del podio nel team event di figura provengono da Milano, Sesto San Giovanni e Alzano Lombardo: per tutti loro è la prima medaglia ai Giochi Invernali ... ilgiorno.it
La seconda medaglia bergamasca è di Sara Conti: bronzo nel team event di pattinaggio artisticoDopo Sofia Goggia, arriva Sara Conti. La giornata di domenica 8 febbraio ha regalato sei medaglie alla spedizione dell’Italia e due di queste, due bronzi, parlano bergamasco: la sciatrice di Astino ... bergamonews.it
Bronzo per il Pattinaggio di figura a squadre miste. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e Daniel Grassl Nona medaglia per l'Italia #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics #MilanoCortina #MilanoC facebook
CONTI E MACII EMOZIONANO TUTTI Niccolò e Sara pattinano sulle note di Caruso in un’esibizione avvincente dall’inizio alla fine che ci fa scavalcare momentaneamente Canada e Stati Uniti! x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.