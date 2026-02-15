Imprese corre la pet economy | spesa a 6,7 miliardi +76% in 10 anni
In un'Italia sempre più 'pet friendly', con oltre una famiglia su tre che possiede almeno un animale domestico, la 'pet economy' si afferma come un mercato in forte espansione: nel 2024 la spesa per prodotti e servizi per animali da compagnia raggiunge 6.747 milioni di euro, con una crescita del 76% in 10 anni. E' quanto emerge dalla fotografia scattata da Confartigianato in vista della Giornata nazionale del gatto del 17 febbraio. Dalla rilevazione di Confartigianato emerge che sono 3.440 le imprese artigiane attive nei servizi di cura degli animali da compagnia, pari al 59,0% delle 5.
Argomenti discussi: Pet economy, nuove opportunità per l’artigianato bresciano.
