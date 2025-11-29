Arrestato a Roma Franco Pompili il nonno della droga | finisce dopo 18 anni la sua latitanza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ricercato storico del clan Fasciani. Si è conclusa nella Capitale la latitanza durata diciotto anni di Franco Pompili, figura di primo piano del clan Fasciani di Ostia, conosciuto come “Franchino” o “Il nonno della droga”. L’uomo, 64 anni, era ritenuto il punto di riferimento di un traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano. Pompili era già stato arrestato in Perù nel 2024, ma la sua posizione non era stata definitivamente risolta. Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara lo hanno individuato nel quartiere Tufello, nella periferia est di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato a Roma Franco Pompili, il “nonno della droga”: finisce dopo 18 anni la sua latitanza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga con furgone rubato, arrestato 44enne Vai su X

Roma. Rapinatore “glaciale” arrestato dalla Polizia di Stato. Aveva colpito 12 esercizi commerciali nel quartiere Primavalle. #questuradiroma #essercisempre #poliziadistato Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/ - facebook.com Vai su Facebook

Il "nonno della droga" si nascondeva in Italia: catturato dopo 18 anni di latitanza - In carcere Franco Pompili, ritenuto a capo di un traffico internazionale di stupefacenti tra il Sud America e il litorale romano ... Riporta today.it

Catturato Franco Pompili, il ponte con i narcos in Sud America era al Tufello. La questura: "Omertà nel quartiere" - Dopo un servizio di appostamento, i poliziotti lo hanno notato uscire e lo hanno preso ... Da romatoday.it