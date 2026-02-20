Pericolo valanghe riapre a fasce orarie la strada statale 659 in Val Formazza

La strada statale 659 in Val Formazza è stata riaperta lunedì 16 febbraio dopo essere stata chiusa a causa del rischio valanghe. La causa principale è stata l’instabilità del manto nevoso, che ha reso pericoloso il transito. La riapertura avviene solo in determinate fasce orarie per garantire la sicurezza. La decisione è stata presa in seguito a controlli sul territorio e a valutazioni meteorologiche. La carreggiata si può percorrere solo in orari prestabiliti, per evitare incidenti improvvisi.

Riapre, ma solo in alcuni orari prestabiliti, la strada statale della Val Formazza, chiusa al traffico in località Roccette nel comune di Formazza nella giornata di lunedì 16 febbraio a causa del pericolo di valanghe. Sarà possibile percorrere di nuovo la Statale 659 per raggiungere la località di Riale dal pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio. Da Anas fanno infatti sapere che, su indicazione della Commissione locale valanghe, fino a cessata esigenza la strada statale sarà riaperta al traffico in località Roccette della fascia oraria dalle 16 alle 10 del giorno successivo. La prima fascia oraria di apertura è prevista dalle ore 16 di oggi, venerdì 20 febbraio, fino alle ore 10 di domani, sabato 21 febbraio.