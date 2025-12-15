Controlli nelle gallerie sulla Statale della Val Formazza | strada chiusa per due notti

Nelle prossime due notti, la strada statale 659 in Val Formazza sarà chiusa al traffico per consentire controlli periodici delle gallerie. L'intervento, programmato da Anas, mira a garantire la sicurezza della strada e degli utenti attraverso verifiche periodiche delle infrastrutture lungo il tratto interessato.

Due notti di chiusure sulla strada statale 659 in Val Formazza.Anas ha infatti programmato l'ispezione periodica delle gallerie lungo la strada statale nell'ambito del territorio comunale di Formazza. Le operazioni saranno svolte esclusivamente in orario notturno per contenere il più possibile i.

Chiusura notturna della Statale 659 in Val Formazza per controlli nelle gallerie - La strada sarà interdetta al traffico tra il 15 e il 17 dicembre per ispezioni programmate delle gallerie Sottofrua e Le Casse La Statale 659, che attraversa la Val Formazza, sarà chiusa per due notti ... msn.com

