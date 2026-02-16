Pericolo valanghe chiusa la strada statale 659 in Val Formazza

In Val Formazza, la strada statale 659 è stata chiusa a causa del rischio di valanghe. La decisione è arrivata dopo le ultime nevicate abbondanti che hanno reso pericolose le pendici sovrastanti. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per evitare incidenti e garantire la sicurezza di chi attraversa questa zona.

La strada statale 659 è stata chiusa al traffico in Val Formazza per pericolo valanghe. La chiusura è stata attivata da Anas secondo quanto previsto dalla specifica ordinanza. Secondo il bollettino di oggi, lunedì 16 febbraio, emesso da Arpa Piemonte, sulle nostre montagne il pericolo valanghe è di grado 4 (forte). La strada statale è stata quindi chiusa al traffico in località Roccette, nel comune di Formazza. L'abitato di Riale rimane quindi isolato. La regolare transitabilità, fanno sapere da Anas, sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito.