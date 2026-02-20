L'Ucraina boicotta la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi | proteste per la bandiera russa
L'Ucraina ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona il 6 febbraio, protestando contro l'inclusione di atleti russi e bielorussi. Il governo ucraino denuncia la presenza di atleti provenienti da paesi coinvolti nel conflitto e considera questa decisione un modo per esprimere il proprio dissenso. La scelta ha già suscitato reazioni tra gli organizzatori, che devono ora affrontare le ripercussioni di questa presa di posizione. La tensione tra le nazioni coinvolte si fa sempre più palpabile in vista dell'evento.
L'Ucraina ritirerà la sua bandiera dalla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi che si terrà a Verona il prossimo 6 febbraio dopo l'ammissione di atleti russi e bielorussi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: La Commissione UE boicotta le Paralimpiadi per la presenza di atleti russi e bielorussi; Commissione Ue boicotta apertura Paralimpiadi Milano-Cortina; Dopo l'ok ai russi Kiev boicotta la cerimonia Inaccettabile; Il governo ucraino boicotterà le Paralimpiadi per protestare contro la partecipazione di atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi.
IL BOICOTTAGGIO / L’Ucraina annuncia il boicottaggio diplomatico delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 per protesta contro la partecipazione di atleti russi e bielorussi con bandiera nazionale. Anche Lituania e Paesi baltici valutano azioni comuni - facebook.com facebook