L'Ucraina boicotta la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi | proteste per la bandiera russa

L'Ucraina ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona il 6 febbraio, protestando contro l'inclusione di atleti russi e bielorussi. Il governo ucraino denuncia la presenza di atleti provenienti da paesi coinvolti nel conflitto e considera questa decisione un modo per esprimere il proprio dissenso. La scelta ha già suscitato reazioni tra gli organizzatori, che devono ora affrontare le ripercussioni di questa presa di posizione. La tensione tra le nazioni coinvolte si fa sempre più palpabile in vista dell'evento.