Il governo Meloni ha deciso di nominare commissari straordinari per il piano casa, a causa dei ritardi nelle approvazioni. La scelta arriva dopo settimane di discussioni e proteste di cittadini e imprese edili, che chiedevano interventi più rapidi. I commissari avranno il compito di semplificare le procedure e accelerare i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici. La proposta di legge dovrebbe arrivare entro marzo, ma ora si punta a sbloccare le pratiche più complesse. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Salvini vuole un'accelerata sul Piano casa ma il dossier gli viene sfilato da Meloni. Rebus cabina di regia Il governo Meloni sta accelerando sul piano casa che dovrebbe essere presentato non oltre il mese di marzo nella forma di un articolato di legge. L’obiettivo è far vedere qualche gru in giro per le città già quest’anno e comunque in tempo per la campagna elettorale delle politiche 2027. Così, bisogna fare presto. Ma come? A quanto pare le risorse economiche non rappresentano il problema principale per Palazzo Chigi, che conta soprattutto sull’apporto di capitali internazionali privati, mentre per “mettere a terra” il piano nei tempi giusti occorre individuare le aree sulle quali costruire e poter contare su procedure urbanistiche certe e uniformi in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché il governo cerca commissari straordinari per il piano casa

