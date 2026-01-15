Il Ponte sullo Stretto avrà due commissari straordinari

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà affidato a due commissari straordinari, segnando un nuovo passo nel percorso di realizzazione dell’opera. Dopo il ritorno al progetto da parte del governo Meloni, sono emerse diverse criticità, tra cui le resistenze della Corte dei conti. Questa nomina mira a facilitare l’avanzamento dei lavori e a superare le complessità amministrative e finanziarie legate alla sua realizzazione.

Pietro Ciucci e Aldo Isi dovranno portare a termine il progetto del "collegamento stabile" tra Calabria e Sicilia, superando le criticità segnalate dalla Corte dei conti. Il primo è anche l'ad della Stretto di Messina Spa, Bonelli: "Come mettere l'arbitro sulla panchina di una delle due squadre". Cosa cambia La storia del Ponte sullo Stretto di Messina si arricchisce di un nuovo capitolo. Per portare a termine l'infrastruttura, il governo Meloni aveva "resuscitato" il vecchio progetto incontrando però le resistenze della Corte dei conti. La prossima mossa è dunque la nomina di due commissari straordinari: saranno Pietro Ciucci e Aldo Isi a risolvere i problemi che impediscono la realizzazione del ponte superando le criticità segnalate dai magistrati contabili. 🔗 Leggi su Today.it

