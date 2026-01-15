Il governo indica Ciucci e Isi commissari straordinari per il Ponte sullo Stretto | divampa la polemica

Il governo ha nominato Ciucci e Isi come commissari straordinari per il Ponte sullo Stretto di Messina, nel tentativo di accelerare l’avanzamento del progetto. La decisione ha suscitato reazioni divergenti tra sostenitori e oppositori, evidenziando le tensioni politiche e le complessità tecniche legate all’opera. La nomina dei commissari rappresenta un passo strategico nel percorso di realizzazione di un'infrastruttura di grande importanza per la regione.

Il governo punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina con la nomina di due commissari straordinari. Nella bozza del decreto legge Infrastrutture compaiono i nomi di Pietro Ciucci e Aldo Isi, amministratori delegati rispettivamente di Stretto di Messina e Rfi, ai quali verrebbe affidato il compito di superare le criticità evidenziate dalla Corte dei conti e portare avanti il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

