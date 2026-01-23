Nuovo appuntamento di Spiritus Mundi | in scena lo spettacolo Per Obbedienza dell’incanto di Frate Giuseppe

Nuovo appuntamento di Spiritus Mundi, la rassegna di musica, teatro e conferenze presso la cappella San Filippo Neri a Nardò. In scena “Per Obbedienza, dell’incanto di Frate Giuseppe”, uno spettacolo vincitore de “I Teatri del Sacro 2015”. Un’occasione per approfondire tematiche spirituali e culturali in un contesto suggestivo e rispettoso. L’evento è parte di un percorso dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso locale.

NARDO’ – Un nuovo appuntamento targato "Spiritus Mundi", la rassegna di musica, teatro e conferenze, che si svolge nella cappella “San Filippo Neri” museo diocesano di Nardò e che propone “Per Obbedienza, dell’incanto di Frate Giuseppe”, uno spettacolo, vincitore de “I Teatri del Sacro 2015”, con.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Al Museo Diocesano di Nardò la rassegna “Spiritus Mundi” tra musica, teatro e conferenze Spiritus mundi “passeggiata musicale” a Nardò tra Medioevo e Barocco nella cappella di san Filippo NeriIl prossimo 11 gennaio 2026 a Nardò, nella cappella di San Filippo Neri, si terrà uno spettacolo musicale intitolato “Spiritus Mundi”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Fierucolina di Santo Spirito; Alkemica – Lo spirito delle donne: a Firenze una giornata dedicata all’universo femminile nei distillati; Uno solo è il corpo, uno solo lo Spirito: Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio; Un solo corpo e un solo Spirito, Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 2026. Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Roma-Milan Cosa lascia la vittoria contro lo Stoccarda, le scelte di Gasperini e Allegri e il weekend di Serie A asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaPodcast x.com Mercoledi 28 gennaio un nuovo appuntamento con la grande musica di Capital Jam: sul palco della Fabbrica del Vapore di Milano DANIELE SILVESTRI E FRANKIE HI-NRG MC - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.