Per salvare le grotte di Polignano dall’erosione serve la mano pesante

Le grotte di Polignano rischiano di crollare a causa dell’erosione. La causa principale sono le continue infiltrazioni d’acqua che indeboliscono le strutture di pietra calcarea, aggravate dal passare del tempo e dal turismo di massa. Per proteggere le formazioni rocciose, gli esperti pianificano interventi con iniezioni di cemento, un metodo deciso per consolidare le pareti fragili. Questi lavori di sicurezza sono già in corso, con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale e garantire la sicurezza dei visitatori.

I lavori di messa in sicurezza prevedono iniezioni di cemento, l'unico modo per evitare crolli ormai piuttosto frequenti La regione Puglia sta mettendo in sicurezza le grotte sulla costa di Polignano a Mare, vicino a Bari, per evitare che le pareti crollino a causa dell’erosione del mare. La cittadina è arroccata su scogliere calcaree a picco sul mare, famose per la loro bellezza che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo e per una competizione internazionale di tuffi possibile proprio grazie alla loro caratteristica conformazione. Le grotte si trovano sotto a piazze, negozi e abitazioni, e in estate sono visitate da turisti in barca e in canoa. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Per salvare le grotte di Polignano dall’erosione serve la mano pesante Leggi anche: Lotta all’erosione costiera. Da Follonica a Capalbio progetti per salvare le spiagge Leggi anche: Latina, costa a rischio erosione: VIA e VIA per salvare il litorale e scongiurare la perdita di fondi regionali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Polignano a mare, costa a rischio: iniezioni di cemento armato per salvare le grotte; Polignano a mare, costa a rischio: iniezioni di cemento armato per salvare le grotte; Pipistrelli e grotte: cinque vittorie per la conservazione dei chirotteri nel rapporto annuale di Bat Conservation International; Rignano Garganico non ci sta: nasce l’Agorà delle Idee, per salvare il balcone delle Puglie dallo spopolamento. Polignano a mare, costa a rischio: iniezioni di cemento armato per salvare le grotteDa lama Monachile alle cavità Pietropaolo e Ardito la città corre ai ripari dopo gli ultimi cedimenti. Il sindaco: Garantiremo bellezza e sicurezza ... bari.repubblica.it Associazione "Giovanni Paolo II" ASD APS Polignano a Mare - - facebook.com facebook