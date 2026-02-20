Per Domenico iniziano le cure per il dolore | cosa significa

Domenico, il bambino di tutti, ha iniziato le cure per il dolore dopo aver ricevuto una diagnosi difficile. La sua condizione ha attirato l’attenzione di molte persone, che si sono mobilitate per sostenere la famiglia. La notizia delle sue terapie ha fatto il giro del paese, portando vicinanza e solidarietà. Il suo percorso rappresenta un momento importante per chi lo segue con affetto. Domenico si trova ora in un percorso di trattamenti che richiedono tempo e pazienza. La sua storia continua a tenere con il fiato sospeso l’Italia.

La prognosi infausta del piccolo Domenico, divenuto ormai il bambino di tutti, ha colpito l'intera Nazione. Sono ore di dolore e profonda commozione. L'Italia si stringe intorno alla famiglia di questo bambino che ha lottato con tutto se stesso. A partire da oggi – venerdì 20 febbraio – Domenico, attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi di Napoli, inizierà una terapia volta a lenire le sue sofferenze e accompagnarlo al fine vita. Non si tratterà di eutanasia, ma di una pianificazione condivisa delle cure (PCC) che di fatto eviterà l'accanimento terapeutico. Una decisione molto sofferta per la famiglia, che ha però ritenuto di fare il meglio per il bambino.