Per il piccolo Domenico iniziano le cure per non farlo più soffrire | cosa prevede la legge 219

I genitori di Domenico affrontano un momento difficile dopo che il bambino ha subito un trapianto di cuore a causa di un danno grave. La legge 219 permette loro di decidere in modo consapevole sulle cure, anche in situazioni delicate come questa. Le autorità sanitarie hanno avviato le procedure per garantire che il piccolo riceva le migliori cure possibili, rispettando le sue condizioni. La famiglia aspetta con ansia le prossime fasi del trattamento, sperando in un miglioramento significativo. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Sono ore terribili, queste, per i genitori del piccolo Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore gravemente lesionato. La famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, ha avviato formalmente la procedura di Pianificazione condivisa delle cure presso l’ospedale Monaldi di Napoli, che ha accolto l’istanza. Il primo accesso terapeutico è stato fissato per oggi. Tutto è precipitato nelle ultime ore, dopo che la squadra di esperti arrivati all’ospedale partenopeo da tutta Italia aveva ufficialmente sottolineato l’irreversibilità del suo stato e l’impossibilità, per il bambino, di sostenere un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Cultweb.it
