Il lupo del terzo millennio | parliamone per comprendere è l' iniziativa di Comune e Parco del Conero per conoscere le abitudini dell' animale

Il Comune di Falconara Marittima e il Parco del Conero promuovono un incontro per approfondire le abitudini e il ruolo del lupo nel contesto contemporaneo. La serata, organizzata in collaborazione con Gifos e Popoli&Lupi, si terrà il 16 dicembre al Circolo Fiumesino, offrendo un’occasione di confronto e conoscenza sull’animale e la sua presenza nel territorio.

FALCONARA MARITTIMA – Il Parco del Conero e il Comune di Falconara Marittima, in collaborazione con il Gifos e l'Associazione Popoli&Lupi organizzano per martedì 16 dicembre alle 17, al Circolo Fiumesino di via Fiumesino 77, l'incontro su "Il lupo del terzo millennio: parliamone per comprendere".

