Se comprendere è impossibile conoscere è ancor più necessario

Questa mattina, gli studenti di Ghivizzano partecipano a un incontro dedicato al Giorno della Memoria, nel ricordo delle vittime dell’Olocausto. In occasione della commemorazione internazionale, si riflette sull’importanza di conoscere e comprendere eventi storici fondamentali, come quello che coinvolge Primo Levi. Un momento di sensibilizzazione e memoria per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di rispetto e solidarietà.

Sarà nel nome di Primo Levi l’incontro che questa mattina, in occasione della commemorazione internazionale delle vittime dell’Olocausto del " Giorno della Memoria ", coinvolgerà gli studenti delle Scuola Secondaria di Primo Grado di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli. A stimolare la conoscenza su questi temi e l’esercizio della memoria storica sarà, intorno alle 10,45, il giovane studioso coreglino Matteo Viviani, laureato in Storia e tirocinante a Bruxelles al Parlamento Europeo. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario", scriveva Primo Levi nel 1976 nell’appendice per l’edizione scolastica di "Se questo è un uomo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

