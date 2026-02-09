Pensioni dalla vecchiaia alle anticipate | età contributi e requisiti per l' uscita dal lavoro nel 2026

Nel 2026 sarà più complicato andare in pensione prima dei 67 anni. Il governo ha chiuso la porta alle uscite anticipate e le regole attuali resteranno in vigore. Chi vuole lasciare il lavoro prima dovrà rispettare requisiti più stringenti e aspettare ancora.

Nel 2026 andare in pensione prima dei 67 anni diventa più difficile. La stagione delle uscite anticipate, per volere del governo, si è praticamente chiusa e le regole oggi in vigore riducono in modo netto le possibilità di lasciare il lavoro in anticipo. Lo stop a Quota 103 e Opzione Donna segnano un cambio di passo evidente: il sistema previdenziale torna a puntare quasi esclusivamente sui canali tradizionali. Chi sperava di sfruttare formule flessibili per anticipare il pensionamento deve fare i conti con requisiti più severi e con un numero limitato di alternative. La stretta non è teorica, ma concreta, e riguarda migliaia di lavoratori che avevano costruito le proprie aspettative su strumenti oggi non più disponibili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nel 2026, l’età di uscita dal lavoro subirà variazioni legate alle nuove norme della legge di Bilancio, che prevedono un aumento graduale e l’abolizione di alcune misure precedenti.

