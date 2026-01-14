Pensione su conto corrente febbraio 2026 | rivalutazione definitiva arretrati gennaio e nuovo Irpef nel cedolino Verifica importo accreditato e conguagli fiscali

A partire da lunedì 2 febbraio 2026, i pensionati con accredito su conto corrente riceveranno l'importo della pensione, comprensivo della rivalutazione definitiva e degli arretrati di gennaio. Nel cedolino sarà visibile anche il nuovo IRPEF applicato. È consigliabile verificare l'importo accredito e eventuali conguagli fiscali. Questa comunicazione fornisce indicazioni chiare sui principali aspetti relativi ai pagamenti pensionistici di febbraio 2026.

