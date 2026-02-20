Pensioni marzo aumenti e nuova Irpef ma anche conguagli fiscali e trattenute | cosa c' è davvero nel cedolino

Il cedolino delle pensioni di marzo mostra aumenti e nuove trattenute fiscali. Le pensioni ricevono un incremento di 20 euro al mese per le maggiorazioni sociali, comprensivi degli arretrati di gennaio e febbraio. Allo stesso tempo, scende al 33% la seconda aliquota Irpef, che prima era al 35%. Questi cambiamenti influiscono sulla quantità netta che ogni pensionato riceve. Oltre alle variazioni, ci sono anche conguagli fiscali e trattenute che modificano l'importo finale. La consultazione del cedolino diventa quindi più complessa per chi riceve la pensione.

Aumento di 20 euro mensili per le maggiorazioni sociali (con arretrati di gennaio e febbraio) e applicazione della riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro. Ma non solo: nel cedolino di marzo delle pensioni saranno presenti ulteriori voci che andranno ad incidere sull'importo dell'assegno. Pensioni, tutte le voci del cedolino di marzo A partire dai possibili altri conguagli a credito o a debito dovuti al ricalcolo Inps preliminarmente all’emissione della Certificazione Unica 2026 e infine - oltre all’Irpef mensile e agli eventuali conguagli - le trattenute delle addizionali regionali e comunali relative al 2025.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

