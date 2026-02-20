PayPal | 6 mesi di dati aziendali a rischio numeri di previdenza

PayPal ha scoperto una falla di sicurezza che ha esposto i dati di alcune piccole imprese per sei mesi. La vulnerabilità riguarda il sistema PayPal Working Capital, un servizio usato da molte aziende per ottenere finanziamenti. A causa di questa falla, informazioni come numeri di previdenza sociale e dettagli finanziari potrebbero essere stati accessibili a terzi. La società sta lavorando per risolvere il problema e proteggere gli utenti coinvolti.

Falla di Sicurezza su PayPal Working Capital: Dati Sensibili di Piccole Imprese a Rischio per Sei Mesi. Una vulnerabilità nell’app PayPal Working Capital ha esposto dati sensibili di numerose piccole imprese per sei mesi, dal luglio 2025 al dicembre 2025. L’anomalia, ora risolta, ha potenzialmente compromesso informazioni finanziarie e personali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle piattaforme digitali e sulla protezione dei dati aziendali. Un’Esposizione Prolungata: Sei Mesi di Rischio per le Piccole Imprese. La falla di sicurezza nell’app PayPal Working Capital, uno strumento pensato per facilitare l’accesso al credito per le aziende, ha rappresentato un periodo critico per la sicurezza dei dati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Google: più facile bloccare immagini private online e proteggere dati sensibili come documenti e numeri di previdenza.

Leggi anche: Banche dati compromesse: 3 miliardi di identità digitali esposte online, anche dati del 2015 a rischio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.