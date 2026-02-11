Google | più facile bloccare immagini private online e proteggere dati sensibili come documenti e numeri di previdenza

Google ha annunciato oggi una nuova procedura più semplice per bloccare le immagini private e proteggere i dati sensibili online. Da oggi, basta un clic per rimuovere immagini intime non autorizzate dai risultati di ricerca. Google ha anche esteso le misure di tutela sui numeri di previdenza sociale e sui documenti di identità, rendendo più immediata la difesa della privacy degli utenti.

Google ha annunciato oggi, 11 febbraio 2026, una semplificazione radicale della procedura per la rimozione di immagini intime non consensuali dai risultati di ricerca, estendendo al contempo le tutele sui dati personali sensibili come numeri di previdenza sociale e documenti di identità. L'iniziativa, lanciata inizialmente negli Stati Uniti, mira a fornire un supporto più efficace alle vittime di abusi online e a limitare la diffusione di contenuti sessuali condivisi senza consenso. La nuova funzionalità, accessibile direttamente da Google Immagini, permette agli utenti di segnalare contenuti inappropriati con un processo notevolmente più rapido.

