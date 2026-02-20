Paura per Cassie Sharpe cade nella gara di halfpipe e resta ferma a terra | portata via in barella

Cassie Sharpe si è infortunata durante la gara di halfpipe, dopo aver perso l’equilibrio durante uno dei salti finali. La sciatrice ha sbattuto violentemente la testa sulla neve, rimanendo incosciente. È stata subito soccorsa dagli assistenti e trasportata in barella all’ospedale. La compagine medica ha confermato che Sharpe ha subito un trauma e ora si trova sotto osservazione. La sua condizione resta stabile, ma la preoccupazione cresce tra gli spettatori e gli appassionati.