Paura per Cassie Sharpe cade nella gara di halfpipe e resta ferma a terra | portata via in barella
Cassie Sharpe si è infortunata durante la gara di halfpipe, dopo aver perso l’equilibrio durante uno dei salti finali. La sciatrice ha sbattuto violentemente la testa sulla neve, rimanendo incosciente. È stata subito soccorsa dagli assistenti e trasportata in barella all’ospedale. La compagine medica ha confermato che Sharpe ha subito un trauma e ora si trova sotto osservazione. La sua condizione resta stabile, ma la preoccupazione cresce tra gli spettatori e gli appassionati.
Sharpe ha perso l'equilibrio dopo uno degli ultimi salti e ha sbattuto la testa sulla neve: è rimasta priva di sensi, poi è stata trasportata in ospedale. Nonostante la caduta si è qualificata per la finale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Brutta caduta per la canadese SharpeL'incidente si è verificato a Livigno nel corso delle qualificazioni dell'halfpipe; l'atleta porta via in barella ... laregione.ch