Milano Cortina paura per Liu Jiayu | la snowboarder cade male e viene portata via in barella

Durante la gara di half-pipe di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Liu Jiayu è caduta male e ha rischiato seriamente. La snowboarder cinese è stata immediatamente soccorsa e portata via in barella, mentre l’intera arena si è subito riempita di preoccupazione. La sua condizione resta da chiarire, ma l’incidente ha scosso gli spettatori e gli atleti presenti.

(Adnkronos) – Brutto infortunio per Liu Jiayu durante la gara di half-pipe di snowboard di oggi, mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta cinese, argento olimpico nel 2018, è caduta male dopo un salto, impattando sulla neve in maniera violenta, battendo prima la spalla sinistra e poi collo e testa. A Livigno, al Mottolino, la competizione è stata quindi immediatamente fermata. Jiayu, che in quel momento era tredicesima e si stava giocando un posto per la finale, è stata poi portata via in barella, accompagnata da un lungo applauso del pubblico. La gara è poi ricominciata dopo qualche minuto Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, paura per Liu Jiayu: la snowboarder cade male e viene portata via in barella Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi 2026, brutta caduta per la cinese Liu Jiayu nell’halfpipe: portata via in barella La snowboarder cinese Liu Jiayu è finita in ospedale dopo una brutta caduta durante le qualificazioni dell’halfpipe a Milano-Cortina. Paura per Liu Jiayu: il salto, la caduta, lei ferma sulla neve, shock a Livigno. Ecco cos'è successo La snowboarder cinese Liu Jiayu ha avuto un incidente durante le qualificazioni dell’halfpipe a Livigno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Vonn, incidente e paura: caduta nella discesa di Milano Cortina; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti; Paura del Covid alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli olandesi: Mascherine e niente strette di mano; Paura per Vonn, caduta rovinosa in discesa Milano Cortina. Liu Jiayu, la brutta caduta in snowboard: paura per la cinese che resta a terra diversi minuti, cosa è successoPaura per Liu Jiayu, atleta-snowboarder 33enne già vincitrice della medaglia d'argento ai Giochi olimpici del 2018, che durante le qualificazione dell'halfpipe femminile ... ilmessaggero.it Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosita dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live ... sportmediaset.mediaset.it Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente. - facebook.com facebook Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: "Ho tradito la donna che amo" x.com

