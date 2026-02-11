Milano Cortina paura per Liu Jiayu | la snowboarder cade male e viene portata via in barella

Durante la gara di half-pipe di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Liu Jiayu è caduta male e ha rischiato seriamente. La snowboarder cinese è stata immediatamente soccorsa e portata via in barella, mentre l’intera arena si è subito riempita di preoccupazione. La sua condizione resta da chiarire, ma l’incidente ha scosso gli spettatori e gli atleti presenti.

(Adnkronos) – Brutto infortunio per Liu Jiayu durante la gara di half-pipe di snowboard di oggi, mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta cinese, argento olimpico nel 2018, è caduta male dopo un salto, impattando sulla neve in maniera violenta, battendo prima la spalla sinistra e poi collo e testa. A Livigno, al Mottolino, la competizione è stata quindi immediatamente fermata. Jiayu, che in quel momento era tredicesima e si stava giocando un posto per la finale, è stata poi portata via in barella, accompagnata da un lungo applauso del pubblico. La gara è poi ricominciata dopo qualche minuto Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

