Volo spaventoso la campionessa ferma a terra | barella in pista e gara sospesa

Una gara di salto con gli sci si ferma bruscamente dopo un incidente spaventoso. La campionessa cade in modo violento, finendo a terra senza riuscire a rialzarsi subito. La barella entra in pista e la competizione viene sospesa, lasciando spettatori e atleti senza parole. La pista si riempie di silenzio mentre i soccorritori si muovono velocemente.

Ci sono momenti in cui lo sport smette di essere spettacolo e diventa solo un nodo alla gola. Un attimo prima la musica, il tifo, l’adrenalina. Un attimo dopo un silenzio pesantissimo, quello che arriva quando tutti capiscono che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Siamo nella prova di half pipe di snowboard ai Giochi, una disciplina dove tutto è velocità, istinto e rischio calcolato. E proprio durante un run, mentre gli occhi sono incollati alla pista ghiacciata, succede l’imprevisto che gela il pubblico e costringe tutti a fermarsi. Il salto di troppo e l’impatto che fa tremare. La protagonista, suo malgrado, è la cinese Liu Jiayu, atleta esperta e abituata a palcoscenici enormi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la partita tra Betim e Cruzeiro all’Arena Urbsan, un episodio insolito ha interrotto il gioco.

Un volo spaventoso dal cavalcavia di Agropoli si è concluso tragicamente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

