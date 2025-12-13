Minaccia il titolare con un paio di forbici dopo il furto e aggredisce un carabiniere | arrestato durante la fuga

Durante una fuga, un uomo ha minacciato il titolare di un mercato con delle forbici dopo aver effettuato un furto di generi alimentari e capi d’abbigliamento. L'aggressione si è concluse con l'arresto dell'individuo, che ha anche aggredito un carabiniere intervenuto sul luogo.

Ha minacciato con un paio di forbici il titolare di un mercato di via Balzella, dopo aver rubato generi alimentari e alcuni capi d’abbigliamento. Poi ha cercato di dileguarsi, ma la fuga è durata pochi minuti. A fermarlo e assicurarlo alla giustizia ci hanno pensato i carabinieri della Sezione. Forlitoday.it Titolare di una enoteca minacciato con le forbici da un rapinatore - In manette è finito un 29enne italiano, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, arrestato ... romatoday.it

Ruba e minaccia con forbici, arrestato - L'intervento degli agenti è avvenuto nel primo pomeriggio in un supermercato della zona Portanuova, ... rainews.it

