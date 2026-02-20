Paura nel Frusinate pitbull aggredisce una donna | 82enne trasferita all'ospedale con codice rosso
Un incidente nel Frusinate ha portato un’anziana di 82 anni in ospedale in codice rosso dopo essere stata aggredita da un pitbull mentre passeggiava nel quartiere. L’animale si è scagliato contro di lei senza preavviso, ferendola gravemente. Il proprietario del cane è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare l’animale e a impedire conseguenze peggiori. La donna è stata soccorsa immediatamente e portata in ospedale per le cure del caso.
